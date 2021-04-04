Танцы Данилко и откровение Поляковой: все подробности полуфинала «Маски»

На канале «Украина» состоялся полуфинал популярного шоу-детектива «Маска». На сцене в музыкальных баттлах сошлись шесть загадочных участников, чтобы определить сильнейшего в каждой паре. Герои сделали все, чтобы доказать, что именно они достойны побороться за звание победителя гипершоу «Маска».

Ведущий проекта Владимир Остапчук в полуфинале перевоплотился в легендарного Терминатора. Он появился на сцене так же, как и герой Арнольда Шварценеггера в культовом фантастическом боевике, голышом. Затем, переодевшись, продолжил вести проект в кожаных штанах и куртке. Чтобы создать этот образ, гримерам понадобилось несколько часов — Остапчуку накладывали специальный пластичный грим.

- Это полуфинал самого загадочного шоу! — воскликнул Остапчук, выходя на сцену. — Мне нужны ваше внимание, концентрированность и сосредоточенность. Обещаю — вам понравится. Терминатор не умеет врать. Одна из моих программ утверждает, что без цели мы — ничто. Наша цель в полуфинале — открыть как можно большее количество участников, поэтому мы раскроем сразу четыре маски. Уверен, что до конца вечера не все мои микросхемы доживут — они поплывут он накала страстей и эмоций.

В одиннадцатом выпуске в музыкальных поединках сошлись величественное Солнце и эффектная Стрекоза, трогательное Жабеня и мужественный Носорог, романтический Дракон и невероятно милый Циклоп. За шаг до финала один участник каждой из этих пар навсегда покинул проект, рассекретив свою личность.

Ни звездные детективы, ни знаменитости, которые уже сняли маски, не скрывали своих эмоций.

- Я очень рад, что согласился на роль звездного детектива — это первый в моей жизни опыт такой викторины, — сказал Андрей Данилко.

Отгадать, какие знаменитости искусно замаскировались в невероятных образах, оказалось совсем непросто. Но если раньше детективы были уверены, что с легкостью рассекретят своих коллег, то теперь откровенно признаются — эти головоломки под силу далеко не каждому.

- «Маска» — это единственное шоу, которое из звездных детективов делает настоящих дураков, — смеется Оля Полякова. — Наши участники настолько классно перевоплощаются и меняют голоса, что мы просто не можем их распознать!

В полуфинале появился новый герой — пьянящее и сладкое Мохито. У зрителей и детективов была только одна возможность отгадать, какая знаменитость спряталась в этом образе. Чтобы сделать это было легче, герой дал несколько подсказок о своей личности.

- Всем приветики! Я — не совсем украинский напиток, и кто-то до сих пор считает меня гостем здесь. Уже шесть лет я живу на две страны и ни одна из них не является моей родиной. Но я чувствую себя, как дома, потому что здесь меня очень любят. Украина стала для меня страной возможностей, — призналось веселое Мохито. — Мохито умеет развязывать языки — со мной разговорчивыми становятся разные люди и даже огромная территория, которая составляет единство с точки зрения истории, природных условий, населения.

На сцене Мохито исполнил суперхит группы DZIDZIO «Я і Сара», заставив танцевать каждого в зрительном зале. Звездные детективы были в восторге от его энергичного выступления и предложили сразу две версии, кто же может скрываться в этом костюме — Эктор Хименес Браво или Алексей Суханов.

Под маской Мохито скрывался Алексей Суханов.

- Я так и знала! — воскликнула Оля Полякова.

Открыли звездные дуэли Жабеня и Носорог.

- Я люблю пюре и деруны, — рассказывал о себе Жабеня. — Мое любимое место за границей — Нью-Йорк.

На сцене Жабеня, нарядившийся в балетную пачку, исполнил хит Монатика «Кружит».

- Может, там, в середине, сидит настоящий Монатик? — решила Полякова.

Дзидзьо пообещал, что, если Жабеня выиграет, он возьмет его в свой новый фильм.

Носорог — любимец Оли Поляковой и самая сложная в создании маска.

- Каждая хорошая девушка мечтает встретить хулигана, — рассказал Носорог. — Вы угадаете меня по исполнению песни.

На сцене Носорог исполнил романтический хит «Там нет тебя».

- Мое сердце разбито, — откровенничала Полякова.

- Такую песню мог спеть только человек с душой, — заметил Данилко.

Детективы так и не смогли предположить, кто скрывается за маской.

Голосование зрителей и детективов оставило в проекте Носорога, сделав его первым финалистом. Жабеня пришлось снять маску. Под ней оказался комик Евгений Сморигин.

- Это была филигранная актерская работа! — признала Оля Полякова.

Дзидзьо пообещал, что таки снимет его в кино.

Второй парой дуэлянтов стали Солнце и Стрекоза.

- Мои таланты ослепляют, — рассказало Солнце. — Я — незаменима даже в малейших деталях. Очень важно держать себя в форме. Для меня важны каремат и пуанты.

На сцене Солнце исполнило хит Жанны Агузаровой «Ты, только ты и новая музыка».

Ольга Полякова предположила, что это Тина Кароль.

Солнце рассказало, что вместе с Настей Каменских принимала участие в популярном телешоу. Но детективы так и не смогли раскрыть маску.

Детективы до сих пор не уверены мужчина или женщина скрывается под маской Стрекозы.

- Я выросла в простой семье, — рассказала о себе Стрекоза. — А начала работу на предприятии с машинным производством. Позже бесплатно помогала молодым талантам.

На сцене Стрекоза исполнила зажигательную «Bad guy».

- Совсем не понимаю, кто там, — призналась Настя.

- Это — единственная разноплановая по вокалу участница, — сказал Данилко.

Голосование за вторую пару вывело в финал Солнце. Стрекоза покинула проект.

Под маской Стрекозы оказалась певица Настя Приходько. Детективы предположили, что Настя беременна, но артистка так и не призналась в этом.

Третьей парой полуфиналистов стали Дракон и Циклоп.

Дракон — самая загадочная маска. Детективы предположили, что под ней может скрываться Дмитрий Ступка.

- Меня привлекают необычные места, — рассказал о себе Дракон.

Дракон исполнил хит «Зеленоглазое такси».

- Номер — бомба! — признал Олег Винник.

Детективы предположили, что это может быть Тарас Тополя или Арсен Мирзоян.

Циклоп — самая молодая участница проекта.

- Я с детства привыкла к буллингу и могу всем дать отпор, — рассказала о себе маска. — Не бойтесь вызовов — в этом тоже есть кайф. Не бойтесь показать себя миру. Я вот совершенно не пасую на сцене.

Циклоп исполнил хит Селены Гомес, заставив танцевать даже Андрея Данилко.

- Уверен, что это Мишель Андраде, — был уверен Андрей Данилко.

- Мне хочется, чтобы все почувствовали себя просто детьми, — сказал Циклоп.

Третье голосование оставило в проекте Дракона, который стал третьим финалистом. Циклоп покинул шоу. Под маской оказалась Мишель Андраде.

- Я давно это знал! — был в восторге Данилко.

А все остальные детективы полагали, что под маской Джерри Хейл.

- Мне было очень приятно в маске Циклопа, — сказала Мишель.

Финалистами шоу стали Носорог, Солнце и Дракон.

Напомним, открытием десятого эфира шоу стал «холостяк» Иракли Макацария.

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