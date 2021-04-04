Плакала вместе с малышом от отчаяния: жена продюсера «Квартала 95» рассказала, к чему привело ее падение с лошади

Популярная украинская актриса, звезда ситкома «Однажды под Полтавой» и супруга продюсера «Квартал 95» Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала жуткую историю о том, к чему привело ее падение с лошади во время съемок.

Подробностями актриса поделилась в программе «Світське життя».

По словам Анны, инцидент случился 10 лет назад во время съемок исторического кино. Она ехала верхом на жеребце ночью. Конь испугался софитов и поскакал в лес, где встал на дыбы и Анна упала, из-за чего она травмировала позвоночник.

«С этого и начались мои две грыжи. Но я снова продолжала сниматься. Ко мне приходил врач, колол мне блокаду, через 15 минут я вставала и дальше ехала сниматься, садилась на коня и скакала», — рассказала Анна.

По ее словам, с каждой беременностью последствия падение все больше накапливались.

«Затем мы полетели отдохнуть, 5 часов я держала сына на руках, а утром я приехала домой и все — меня скрутило очень сильно», — рассказала Саливанчук.

Артистка признается, что в те дни была просто в отчаянии, ведь когда плакал малыш, она не могла к нему даже встать и подойти и поэтому плакала вместе с сыном.

Анна снова обратилась к врачу и надеется, что через две недели ей станет лучше. Актриса лечится в «Феофании». Она продемонстрировала свой новый шейный корсет «Филадельфия», полностью фиксирующий подбородок, который нужно носить не менее двух недель.

Фото скриншот видео.

872

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter