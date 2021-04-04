Сделали операцию на сердце: дядя Жора рассказал, что с ним произошло за последнее время

Украинский комик дядя Жора (Вадим Мичковский), у которого весной 2020 года случился микроинсульт, «неожиданно» для многих фанатов пропал из их поля зрения. Как выяснилось, артист перенес операцию на сердце и уже готовится к выписке. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Во-первых, у меня все хорошо. На данный момент уже отхожу, все прошло, все отлично и сегодня уже выписываюсь домой», — рассказал Вадим Мичковский.

По словам дяди Жоры, операция была плановой.

«Кому интересно, напишите, что вам интересно, и я с удовольствием сделаю отдельный пост и расскажу вам подробнее, так, чтобы эта информация была полезна и вам. Я уверен, вам она тоже будет многим полезна, потому что проблемка на данный момент очень популярная и может касаться многих, поэтому хочется быть полезным», — рассказал комик.

Также артист поблагодарил поклонников за «огромную колоссальную поддержку»,"добрые SMS-ки" и теплые слова, которые ему написали.

«Спасибо большое, у меня Директ до сих пор завален, я до сих пор не могу разгрузить, сколько много хорошего вы мне написали. Спасибо вам большое. Самое главное, будьте все здоровы», — написал дядя Жора.

Фанаты и коллеги в очередной раз пожелали здоровья и сил любимому актеру.

Напомним, в марте жена Мичковского Наталья перенесла гинекологическую операцию.

Фото Instagram/ dyadya_jora

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