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Шоу-бизнес

Веселый завтрак с папой-лошадкой: Лиза Галкина рассказала о своей любимой «полезной еде»

11:03 4 апреля 2021
Лиза

Благодаря способностям Максима Галкина превращать любое «рутинное» мероприятия в фейерверк веселья и радости, в их с Аллой Пугачевой семье всегда весело. Об этом рассказывают ролики, размещаемые семейством в Instagram.

Даже из обычного завтрака или обеда юморист может сделать веселое времяпрепровождение.

К примеру, на одном из фанатских аккаунтов семейства появилось видео, как папа решил изобразить лошадку, пока Лиза и Гарри ели гречневую кашу. А Примадонну попросил аккомпанировать ложками.

«Мама будет барабанить, а я буду изображать лошадку. Так и живем», — сказал Галкин и сымитировал лошадь, чем вызвал смех у всего семейства.

В то же время Лиза по просьбе родителей провела ликбез о правильной пище.

«Гречневая каша — правильная еда. Надо есть ее на ужин или на обед, но не очень часто», — сказала звездная наследница.

Зрители были в восторге от атмосферы в семье, а также от усилий, которые прилагают Максим и Алла, воспитывая двойняшек.

Напомним, недавно в сети восхищались видео, в котором Лиза Галкина исполнила песню на французском языке.

Фото Instagram/elizaveta_galkinaa

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