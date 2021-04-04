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Шоу-бизнес

Кошевой из «Квартала 95» огорчил поклонников «Лиги смеха»

12:02 4 апреля 2021
Кошевой

Любимец украинской публики, шоумен Евгений Кошевой был вынужден пойти на крайне непопулярный шаг и сделать в Instagram «квартальцев» неприятный для большинства зрителей анонс.

«Концерт-съемка полуфинала Битвы Титанов „Лиги Смеха“, которая была запланирована на 13 и 14 апреля, к сожалению, пройдет без зрителей», — написал артист.

Такое решение, по словам «Лысого из Квартала», вызвано тем, что с 5 апреля в Киеве усиливаются карантинные ограничения, при которых проведение массовых мероприятий становится невозможным.

Также руководитель «Квартала» пообещал зрителям, что все деньги им будут возвращены, и пояснил, как это сделать.

«Спасибо за понимание! Скоро встретимся, главное, будьте здоровы и берегите себя!», — резюмировал Кошевой.

Конечно, большинство зрителей были по-настоящему расстроены подобным поворотом событий. Они сообщили, что с нетерпением ждут концертов.

Напомним, что из-за карантина концертная деятельность в Украине приостановлена. Артисты отменяют или переносят свои выступления. Тур перенесла Тина Кароль. Об отмене весенних концертов объявили юмористы «Дизель Шоу».

Фото Instagram/ evgenii. koshevoi

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Кошевой из «Квартала 95» огорчил поклонников «Лиги смеха»

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