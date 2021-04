Разделась, пока Потапа нет рядом: Каменских показала, как «кайфует» на Тулуме

Избавившаяся от обручалки популярная украинская певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом, который стыдливо называет «съемками реалити-шоу» в Мексике. Все подробности происходящего девушка описывает в своем Instagram.

Сначала Настя избавилась от ненужных в южных широтах одежд и влезла на качельку на побережье океана.

«Это место меня сводит с ума. Обожаю местную еду. Кайфую от того, как здесь все одеваются, стиль свободы и любви. Люди необыкновенные, беззаботные, веселые. Я не знаю, как будет дальше, но сейчас this is my place», — написала довольная украинская красавица.

Также Настя показала на видео, как «коротает в одиночестве» время между съемками, и свой маленький «рай» — так девушки участницы съемок назвали место, где проводят время перед камерами.

Напомним, что несколько дней назад Настя Каменских отправилась в любимую Мексику, однако не для отдыха, а на съемки собственного реалити-шоу «Девочки рулят». Певица заявила, что в программе примет участие ее подруга и мама, но сколько по времени займут съемки не уточнила. Помимо работы у исполнительницы находится время и на отдых, о чем она с радость делится с поклонниками в социальных сетях.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что в новом клипе NK на песню «Девочки рулят» снялись подруги певицы Леся Никитюк и Даша Астафьева. Похоже, Настя продолжает оставаться в стилистике клипа и изображает из себя «леди босс», которая рулит миром — и этого же желает и другим девочкам.

