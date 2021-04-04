«Последовала заветам Коко Шанель»: историк моды рассказал, как Пугачевой удается выглядеть моложе своих лет

Благодаря замужеству Алла Пугачева стала выглядеть моложе: она не только постройнела, но и сменила гардероб, позабыв про туники и балахоны. Кроме того, у Примадонны очень качественная «пластика». Об этом в своей колонке пишет российский историк моды Александр Васильев.

Для подтверждения своих слов он привел фото из Instagram Максима Галкина: на нем певица позировала вместе с мужем в своем особняке в подмосковной деревне Грязи.

Примадонна облачилась в маленькое черное платье с длинным жакетом и плотные темные колготки. На ногах у нее блестящие туфельки на каблучке. Копна белокурых вьющихся локонов с челкой завершили образ.

«Последовав заветам Коко Шанель», — отметил Васильев.

Именно это стремление соблюдать «модные законы», считает историк моды, помогает Пугачевой выглядеть намного моложе своих лет. Также этому способствовало то, что Примадонна в очередной раз осталась верна себе, не забыв про любимое украшение — серебристую цепочку с массивным кулоном.

Во многом благодаря тому, что жена шоумена Максима Галкина появляется на светских мероприятиях в юбках миди и макси, брюках-дудочках, шифоновых блузках и даже шортах, даже молодежная аудитория проникается к ней доверием, воспринимая как «свою».

А недавно в сети обсуждали монохромный образ Примадонны на дне рождения внучки Клавы.

Фото Instagram/ maxgalkinru

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