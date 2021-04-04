«Упругие прелести»: Брежнева на пляже умело подчеркнула «сочную» грудь

Бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева завершает «весенний отпуск» в Дубае вместе с дочерьми Соней и Сарой. Певица сетует на то, что отдых при всей своей яркости был непродолжительным, и уже скоро пора возвращаться в Москву.

«Каникулы заканчиваются, впитываю каждый лучик, каждый запах, каждый звук… сегодня ветрено и так красиво шумит прибой… сделаю видео в сторис. Что для вас главная ассоциация с летом?» — обратилась к поклонникам певица.

И в ответ на многочисленные просьбы разместила видео теплого океана.

Также на прощание Вера опубликовала свежие пляжные фото, представ в белом лифе-бандо. Тонкая ткань так и льнула к пышному бюсту певицы, подчеркивая главное достоинство ее фигуры.



Поклонники по достоинству оценили прелести фигуры певицы.

«В султанском гареме стала бы хасеки», «Ой, мамочки! Это восторг», «Ну надо же, как лиф подчеркивает бюст», «Очень сочно! Ваши ягоды очаровывают», «Главное ничего не просвечивает», «Такие упругие прелести», «Любого соблазнит», «Леди на пляже», «Ух, какая милашка», «Сексапилити», «Стала бы фавориткой любого султана», — пишут фолловеры.

Напомним, ранее Вера успела отметиться в белых стрингах от бикини на шезлонге, блеснув упругими бедрами. Такие снимки, неизменно вызывают восторг у почитателей певицы, особенно у мужской части поклонников.

Фото Instagram/ ververa

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