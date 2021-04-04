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Шоу-бизнес

Не только по-французски: Лиза Галкина научилась изъясняться как лягушка-квакушка

16:09 4 апреля 2021
Лиза Галкина

Дочка Аллы Пугачевой Лиза растет очень смышленой и любознательной, постоянно придумывая новые забавы и развлечения. Так, на днях она снова удивила папу Максима Галкина смекалкой и изобретательностью. Об этом юморист написал у себя в Instagram.

Дело в том, что Лиза решила разыграть отца, спрятав за спиной музыкальную игрушку и претворившись, что научилась первоклассно квакать.

«Пап, я умею говорить по-лягушачьи! Посмотри!!» — схитрила дочка Пугачевой.

Конечно, Максим Галкин «пришел в недоумение».

«А как ты это делаешь?!» — засомневался он.

«А я ничего не делаю», — со смехом подметила Лиза, так как внезапно вместо кваканья зазвучала фортепианная пьеса Бетховена «К Элизе», что совершенно не смутило Лизу.

«Лиза к Элизе», — подписал забавное видео шоумен.

Читатели страницы юмориста не преминули отметить ум и смекалку маленькой проказницы.

«Лиза умничка! Ещё и находчивая такая. Вся в маму и папу», «Чего только не придумает. Лиза-красавица!», «Приколистка Лиза», «Хитрюга!)», «Обхохочешься! Талантище (я про Лизетту)», «Это же гениально! И очень смешно», «Какая Лиза затейница!!!», «Просто сижу) ничего особенного», «Максим, скоро начнет Винокура голосом разговаривать», «Изучает понятие фонограмма», «Ну артистка! Просто сижу!» — комментируют подписчики.

Как писали «ФАКТЫ», благодаря способностям Максима Галкина превращать любое «рутинное» мероприятия в фейерверк веселья и радости, в их с Аллой Пугачевой семье всегда весело. Даже из обычного завтрака или обеда юморист может сделать веселое времяпрепровождение.

А Лиза Галкина недавно удивила исполнением песни на французском языке.

Фото: Instagram/elizaveta_galkinaa

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