Хотела купить крестик для ребенка: стали известны детали последнего появления Анастасии Заворотнюк на публике

Актриса Анастасия Заворотнюк уже два года ведет закрытый образ жизни из-за тяжелого онкологического заболевания — глиобластомы головного мозга. К 50-летию актрисы российский канал НТВ попытался воссоздать последнее появление «прекрасной няни» на публике.

Анастасия последний раз выходила в свет 5 апреля 2019 года. В Ереване актриса участвовала в открытии ювелирного бутика. После мероприятия, пользуясь случаем, Заворотнюк решила поискать среди выставленных изделий крестик для малыша. Украшение, очевидно, предназначалось для дочери Милы, родившейся за полгода до описываемых событий.

«Она на мероприятии подошла и сказала на ушко, что хочет выбрать крестик для ребенка, мы выбрали ей крестик», — говорят организаторы.

Присутствовавшие на той же презентации вспоминают, что актрису явно что-то тревожило, хотя она пыталась не подавать вида. По некоторым сведениям, Заворотнюк уже знала о своем диагнозе. Возможно, потому и держалась немного отстраненно и тяготилась общением. Коллеги решили, что звезда, наверное, просто устала и не докучали ей.

После мероприятия Анастасия поучаствовала в фотосессии, ответила на вопросы, поприсутствовала на небольшом закрытом банкете, потом улетела в Москву, и после этого на публике уже не появлялась и на связь не выходила.

Осенью 2019 года коллеги мужа Заворотнюк подтвердили, что у актрисы рак мозга на последней стадии, был организован сбор средств на лечение.

Фото podderzhka_azavorotnyuk/Instagram

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