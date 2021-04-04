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«Горячая пасхальная девчонка»: «украинская девушка Бонда» подразнила поклонников обнаженным плечом

19:35 4 апреля 2021
куриленко

Актриса и модель Ольга Куриленко поздравила своих друзей — христиан западного обряда с праздником Пасхи. Ольга родом из Бердянска, а сейчас живет в Лондоне. Послание, скорее всего, адресовано Instagram-аудитории из Европы и США, куда актриса ездит на съемки.

«Счастливой Пасхи!» — написала Ольга, приспустив при этом свою яркую клетчатую рубашку и оголив плечо. Актрису в ответ назвали милым «пасхальным зайчиком» и «горячей пасхальной девчонкой».

куриленко

Фолловеры не упускают возможности засыпать комплиментами красавицу-актрису. «Королева», «Поцеловать тебя хочется почему-то», «Бог создал женщину», «Ошеломляюще прекрасная, впрочем, как всегда», — пишут ей в ответных поздравлениях.

Вскоре фанаты Куриленко смогут снова увидеть любимицу на большом экране. По информации The Direct, Ольге Куриленко дали небольшую роль в фильме «Черная вдова». Персонаж Ольги пока не раскрывается: Куриленко может стать либо еще одним наемным киллером, либо же появится в образе кого-то из прошлой жизни главной героини.

Напомним, в 2008 году Ольга Куриленко сыграла роль девушки Бонда в фильме «Квант милосердия» и недавно поделилась в соцсетях архивными фото со съемок. «Побег в Бердянск на подводной лодке», — назвали этот снимок фанаты.

После бондианы Куриленко снималась в фильмах «Обливион», «Комната желаний» «Переводчики».

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