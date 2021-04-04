Хотел перекупить за 2,5 млн долларов: Даша Астафьева рассказала, за нее торговались два «крутых» продюсера

Украинскую певицу Дашу Астафьеву в свое время хотели «перекупить» у продюсера Юрия Никитина. На тот момент Даша пела в группе Nikita, которой опекался Никитин, а некий неназываемый продюсер готов был щедро платить, чтобы заполучить звезду в свой новый проект. Подробностями несостоявшейся сделки Астафьева поделилась в программе «33 за 3» на канале ICTV.

Бизнес-план провалился из-за позиции самой Даши — она оставалась в группе вплоть до 2017 года, несмотря на то, что гонорары ее не слишком устраивали.

«Получала я немного. Даже не 50%», — вспоминает Астафьева.

При этом Даша все еще не против вернуться в проект Nikita, если бы тот возродился. «Согласна, но ненадолго», — призналась певица.

Напомним, Даша Астафьева пока еще не может определиться с тем, какая часть тела для нее главнее. А на вопрос, что лучше: интеллект или грудь четвертого размера, уверенно отвечает: «Ум».

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