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«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

21:30 4 апреля 2021
гарри галкин и мартин киркоров

Российский «поп-король» Филипп Киркоров стал активно постить в Instagram не только собственные фотографии, но и снимки детей Аллы-Виктории и сына Мартина. Киркоров рассказывает о важных событиях из жизни наследников, постепенно привлекая на их персональные странички новых пользователей.

Осознанно или нет, но Киркоров, похоже, следует методу Максима Галкина и Аллы Пугачевой — те, как известно, любые интересные подробности из жизни детей спешат подробно осветить в Instagram.

Самым новым фото на страничке Киркорова-младшего был снимок с детского праздника — Клаве Земцовой, внучке Аллы Пугачевой 30 марта исполнилось девять лет. На памятном фото Мартин Киркоров и Гарри Галкин оказались рядом и поразили Instagram-аудиторию внешним сходством.

У мальчиков небольшая разница в возрасте (Мартину — восемь лет, Гарри — семь). Оба они умеют позировать перед камерой и искренне улыбаются, попадая в кадр. Наблюдательные зрители нашли и другие схожие черты.

«Так похожи глаза у мальчишек», — отмечают фанаты. «Они, наверное, родные по отцу», — написал в шутку один из пользователей.

Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказывал, что давно не общается с Аллой Борисовной. А отец певца Бедрос Киркоров уверен: единственной любовью сына была и останется Алла Пугачева.

Фото garrigalkin_official/Instagram,

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