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Шоу-бизнес

Стройные ножки и веселый нрав: стало известно, за что Дан Балан полюбил Тину Кароль

21:59 4 апреля 2021
тина кароль и дан балан

Поклонники украинской певицы Тины Кароль и молдавского исполнителя Дана Балана не могут нарадоваться, когда чувствуют «химию притяжения» между своими кумирами. Пусть даже это притяжение существует исключительно на экране телевизора и в социальных сетях. Параллельно фанаты тандема «ДанТина» строят собственные предположения, как певица смогла влюбить в себя красавца Балана.

 

Очередная попытка «поверить алгеброй гармонию», то есть найти формулу появления взаимной симпатии между двумя звездами, состоялась на одном из фанатских сайтов. Там собрали все моменты с «Голоса країни», где Тина заразительно смеется. Попал в нарезку и эпизод, когда Кароль хулигански показывает язык. «Тиночкин смех — это особое и неповторимое искусство», — подписали пост авторы.

 

 

А другие блогеры уверены, что кроме веселого нрава Тины, Дану наверняка приглянулись незаурядные внешние данные украинской певицы, например, ее идеальной формы ножки. В качестве аргумента служит одно из недавних фото Тины, сделанное за кулисами шоу «Липсинк батл». На красавице блестящее черное платье, не скрывающее ни изящную талию, ни стройные ноги. Дополнила яркий образ Тина блестящими босоножками на каблуке. В ожидании выхода на сцену певица присела отдохнуть и призывно смотрит в камеру.

«Тина, вы бесподобны», «Шикарная женщина», «Красотка», «Как можно осуждать женщину за манеру одеваться, если она практически голая?», «Тина, зачем так по сердцу», — пишут поклонники Кароль.

Напомним, на шоу «Голос країни» Дану Балану досталась роль советника Тины Кароль. Звезды периодически намекают, что между ними не только рабочие отношения, но и искренняя симпатия.

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