Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Состоялся второй эфир этапа «нокауты» вокального шоу «Голос країни — 11» («1+1»). Любимец публики Олег Винник, певец и продюсер Монатик, известные певицы Тина Кароль и Надя Дорофеева продолжали выбирать участников, которые пройдут в прямые эфиры.

В этом сезоне впервые в истории «Голосу країни» в «нокаутах» появилось нововведение. Рядом с наставниками появились «советники», которые помогают тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал. Звездным советником Тины Кароль стал экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан.

А Наде Дорофеевой помогала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona.

В минувшем эфире свои команды на прямые эфиры уже набрали Монатик и Олег Винник, которым помогали Юли Санина и Иван Дорн.

- Мои участники — это голоса нового поколения. Именно поэтому сегодня моим советником стала Alyona Alyona. Она реально интернет-феномен и то, что она со мной здесь — это уже «вау», — сказала Дорофеева.

Первым на сцену вышел скульптор-мультиинструменталист из команды Дорофеевой Старух Гордей. Артист исполнил народную песню под названием «У лісі» в новом, современном звучании.

- Путь, который я прошел, очень меня изменил и усилил уверенность в себе. Я готов бороться за место в финале шоу, — сказал Гордей о своем участии в «нокаутах».

— Браво! — воскликнул Винник и неожиданно заявил. - Но я не уверен, что для вас есть место в прямом эфире.

— Я не могу не дать тебе место, — сказала Надя и посадила Гордея на первый стул.

На сцену вышла Алена Левашева.

— Я себя чувствую очень уверенно, — сказала Алена. — Хочу пройти дальше. Не важно, как ты выглядишь, просто идите дальше.

Алена исполнила «Its raining man», восхитив тренеров сильным голосом.

— Харизма и кайф! — признала Тина Кароль.

— Бомба! — был краток Олег Винник.

— Это твоя сцена, — сказала Надя и отдала Алене стул.

Следующим на сцену вышел Сергей Лазановский из небольшого села в Ивано-Франковской области. Сергей исполнил любимую песню своей мамы — «Ой, поле, полечко».

— Это сложная песня, сегодня вы открыли свою глубину, — сказал Дима Монатик.

— Ты для меня — душа команды, — признала Надя. — Сегодня не все было досконально, но я сажаю тебя на стул.

За место в следующем этапе шоу сразился Илья Резников. Артист удивил зрителей хитом ABBA под названием «Mamma Mia» и неожиданной импровизацией в середине выступления.

— Я хочу пройти дальше, чтобы донести людям свое творчество. Мне есть что сказать в следующих этапах шоу, — сказал Илья.

— Вы нужны «Голосу», — признала Кароль.

— Однозначно, прямой эфир, — констатировал Монатик.

— Илья — это открытие сезона, — сказала Надя, отдавая ему место в прямом эфире.

На сцену вышел шоумен Андрей Науменко.

— Мне приятно, что на проекте никто не сдерживает моих эмоций, — сказал Андрей, выходя на сцену.

Участник исполнил «I am a man».

— Я за тебя! — сказала Тина.

— Хочу, чтобы он был в прямом эфире, — заявил Винник.

— Вы прямо мне в сердце, — прокомментировала Алена Алена.

Надя Дорофеева отдала место Гордея Андрею Науменко.

На сцену вышла Ирина Ебралидзе — одна из самых харизматичных участниц сезона.

— Я долго к этому шла и сделаю все, что в моих силах, — сказала Ирина.

Участница исполнила хит «If I were a boy», заставив расплакаться Дорофееву.

— Потенциально вы очень интересны, — сказала Тина Кароль.

— Сегодня было не на сто процентов, — признала Надя. — Но в этой девушке большая сила воли.

Дорофеева отдала Ирине место Сергея Лазановского.

Следующим вышел строитель Петр Чернышенко.

— Думаю, музыка поможет мне побороть волнение, — сказал Петр.

Участник исполнил хит «Wrecking bol».

— Голос хороший, но вы закрыты, — сказал Олег Винник. — Есть более сильные участники.

— Думаю, вы не готовы к прямым эфирам, — решил Монатик и Надя с ним согласилась.

Петр покинул проект.

Вышла на сцену и Евгения Семехина из команды Дорофеевой. Она трогательно спела песню под названием «Целовать другого».

- Надя увидела во мне силу, и я не имею права ее подвести. Я нереально сильно нервничаю, и очень не хочу кого-то из участников подвинуть со стула. Но я все равно буду бороться за место в финале. Для меня это крайне важно, потому что я получила на этом проекте очень много опыта и хочу учиться дальше, — сказала вокалистка.

— Тебе надо работать только над репертуаром, — сказал Монатик.

Иван Дорн — автор песни — вышел на сцену, чтобы спеть вместе с участницей.

— У тебя есть все, чтобы стать звездой, — признала Дорофеева. - Тебе уже не нужны конкурсы. Место в прямых эфирах я не даю.

На сцену вышел Илья Николаенко — один из самых сильных вокалистов сезона.

— Я буду выгрызать свое место на этой сцене, — сказал Илья.

Участник исполнил хит Олега Винника «Нино» в авторской импровизации.

— Я просто не узнал своей песни! - восхитился Винник. - Хочу, чтобы бы остался.

— Ты меня просто убил своим выступлением, — призналась Надя. — Это было очень актуальное звучание.

Надя оставила в проекте Илью, отдав ему место Алены Левашевой.

Следующей на сцену вышла команда Тины Кароль, помогал которой европейский мультиинструменталист и победитель «Голосу країни — 9» Дан Балан.

- Тина, я помню, как я сидел на этом месте и смотрел на тебя. Это прекрасные воспоминания. Ощущение, будто я вернулся к себе домой, — сказал Дан о возвращении в шоу.

- Я тоже следила за вашей с Тиной историей, — призналась Дорофеева.

Первым на сцену вышел участник из Марокко Нарам Мумни. Вокалист исполнит песню Океан Эльзи «Обійми» в восточном стиле.

- «Голос країни» — это нереальное шоу, которое объединяет различные культуры и голоса. Я рад, что моя музыкальная карьера началась именно здесь. Музыка для меня — не просто хобби, это моя жизнь. Я буду бороться за место в финале, — сказал Нарам.

— Было достойно, — признал Винник.

Поддержал Нарама и Дан Балан.

— Ты справился! - восхитилась Кароль и отдала ему место в прямых эфирах.

На сцену вышел певец Денис Потреваев — один из сильнейших голосов в команде Тины.

Участник исполнил хит «Сияй».

— Мне понравился голос, но не хватило какой-то открытости, — сказал Дан Балан.

Тина посадила участника на стул.

На сцену вышла Виктория Гнатюк.

— Хочу быть услышанной за пределами моей области, — сказала Виктория. — Критика Тины Кароль дает мне силы идти дальше.

Участница исполнила хит Олега Винника «Роксолана».

— Было очень чувственно, — признал Винник и вышел на сцену, чтобы спеть вместе с Викторией.

— Олег, ты в Украине как секс-символ, — заметил Дан Балан.

— А чего, «как»?! - возмутился Винник.

Тина Кароль отдала одно из мест Виктории.

На сцену вышел Денис Калитовский.

— Тина дала мне уверенность в себе, — сказал Денис. — Я хочу просто достучаться до сердец.

Участник исполнил «Lovely».

— Для меня это пока лучшее выступление, — признал Дан Балан.

Тина Кароль отдала Денису последнее свободное место.

Следующим на сцену вышла певица Мила Нитич.

— Для меня проект — возможность понять, кем я могу стать, — сказала певица. - То, что я уже известна, не дает мне никакой форы.

Участница исполнила хит «Hush hush».

— Круто, хочется еще! — воскликнул Монатик.

— Мне понравилось, — признался Дан Балан.

Тина Кароль отдала Миле кресло Виктории Гнатюк.

На сцену вышла Екатерина Гладий, которую Тина «украла» из команды Монатика.

Участница исполнила хит Стинга «Shape of my heart».

— Вы просто волшебны! — восхитился Дан Балан.

Тина Кароль была довольна выступлением и отдала ей место Дениса Потреваева.

— Вы живете вместе? - неожиданно спросила Надя у Тины и Дана.

— Следующий вопрос, — ушел от ответа Дан.

На сцену вышла Юлия Витранюк, которая возрождает украинскую песню. Девушка исполнила «Випливало утеня».

— Это было шаманно, — сказал Винник. — Хотел, чтобы в проекте осталось это чудо.

Тина Кароль поддержала Юлю и отдала ей место Нарама Мумни.

На сцену вышел Никита Ломакин из команды Тины Кароль, который исполнил современный хит под названием «Ты беспощадна» и заставил «ДанТину» закружиться в танце.

- Я на этом проекте могу быть самим собой и не бояться. Для меня «Голос країни» — это способ найти себя. Я не собираюсь занимать чье-то кресло, хочу показать себя. Мне нужны прямые эфиры, потому что во мне на шоу что-то проснулось, и каждый раз я все больше понимаю, кто я и что хотел бы показать, — сказал Никита.

- В 2019 году у меня был масштабный тур по Украине под названием «Ventigo». Тогда Никита пел на разогреве тура и большого концерта во Дворце спорта. Он очень талантливый певец, поэтому мне интересно, что ты сделала с ним, — сказал Дан Балан о сотрудничестве с вокалистом.

На что Никита ответил: «Расскажу мою любимую историю. Я очень хотел познакомиться с Даном в туре, и после концертов я каждый раз стоял у гримерной и ждал его. Так прошло 4 концерта, а я его так и не встретил. Тогда я подумал, что возможно, он не хочет со мной знакомиться. Но в пятом городе я все же увидел Дана. Он шел мне навстречу и сказал: вот мы и познакомились, только у меня есть один вопрос, где ты все время пропадал?»

Тина Кароль отдала Никите место Дениса Калитовского.

— Это место я был готов отдать только тебе, — сказал Денис.

Завершила «нокауты» Юлия Тимочко из Ровно.

— Сделаю все возможное, чтобы выступить достойно, — сказала Юля. — Этот проект мне нужен.

Участница исполнила хит Адель «Set fire to the rain».

— Тина с Юлей может забрать шестой кубок проекта, — сказала Тина.

- Ты поешь душой, — восхитился Дан Балан.

Тина отдала Юле кресло Юлии Витранюк.

В конце «нокаутов» создатели шоу объявили о главном нововведения сезона: впервые в истории «Голосу країни» зрители смогут вернуть в команды по одному участнику, выбывших на этапе «нокаутов». Для того, чтобы помочь своему любимцу, нужно будет послать смс или позвонить по номерам телефонов. Линии для голосования открыли в конце эпизода «нокаутов». Сделать свой выбор можно на протяжении 48 часов. Известно, что шанс вернуться выпадет 20 участникам.

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