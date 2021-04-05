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Шоу-бизнес

Жену Жигунова ужаснул скандально постящийся «красномордый дяденька»

9:02 5 апреля 2021
Виктория Жигунова

Новоиспеченная супруга актера Сергея Жигунова, журналистка Виктория Жигунова (Ворожбит), рассказала о клиенте ресторана, который «вынес мозг» официантке, заявляя, что он соблюдает пост.

Эту историю журналистка рассказала в Instagram, вспомнив слова митрополита Владимира Сободана, сказавшего: «Главное в пост — это не есть друг друга». Его слова точно подходят к ситуации, которая произошла в ресторане

«…Дородный красномордый дяденька, у которого на лице к его возрасту отпечаталась любовь ко всем плотским удовольствиям, выклевал всю печень официантке — а вдруг в этом соусе есть сливки, сливки сейчас нельзя, пост же. А здесь устричный соус? Да вы тут охренели, что ли! А вот это на масле явно жарили — на растительном или на сливочном? А если все-таки на сливочном и я съем??? Кто виноват будет??? Я прям чувствую, что оно сливочное! А сейчас — Великий пост», — цитирует посетителя Ворожбит и добавляет, что после скандала в зале тот «побагровел, бросил своих окончательно охреневших бизнес-партнеров и пошел, тряся животом, на кухню, видимо, выносить мозг повару».

Ранее Виктория рассказала, как их пес Степан, у которого растут зубы, грызет провода электроприборов и уже устроил дома короткое замыкание.

Фото со странички Виктории Жигуновой.

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