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Шоу-бизнес

42-летняя модель и актриса Летиция Каста родила четвертого ребенка

9:06 5 апреля 2021
Летиция Каста

Популярная французская супермодель и актриса Летиция Каста в четвертый раз стала мамой. Мальчику дали имя Азель, которое происходит от еврейского слова «благородный». Как пишет издание Pure People, это первый совместный ребенок 42-летний Летиции и ее 37-летнего мужа-актера Луи Гарреля.

У Летиции есть 19-летняя дочь Сатин от отношений с французским фотографом Стефано Седнуи, а также двое детей от итальянского актера Стефано Аккорси — 14-летний сын Орландо и 11-летняя дочь Афина.

У Гарреля, известного по фильмам «Мечтатели», «Прекрасная смоковница», «Мой король», имеется приемная дочь Селин, которую он удочерил, когда состоял в отношениях с 56-летней актрисой Валерией Бруни-Тедески — старшей сестрой модели и певицы Карлы Бруни, супруги 23-го президента Франции Николя Саркози.

Летиция и Луи поженились в июне 2017 года. Они вместе снялись в фильме «Честный человек».

Летиция Каста, бывший ангел Victoria’s Secret, известна по фильмам «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Генсбур. Любовь хулигана», «Красотки в Париже», «Порочная страсть». В 2000 году собранием мэров городов Франции она была избрана прототипом национального символа Франции — Марианны.

Фото Instagram/YouTube

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