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Шоу-бизнес

Галкин ответил на волновавший всех вопрос о друзьях детей

9:38 5 апреля 2021
Галкин с детьми

Юморист Максим Галкин, у которого часто спрашивают, есть ли у их с Аллой Пугачевой детей друзья, рассказал, с кем общаются Гарри и Лиза.

В Instagram он рассказал о новом увлечении сына фотографией, показав образцы работ Гарри. В частности, сделанное им фото сестры. Попутно он упомянул, что к детям пришли их подруги. «Наша соседка по деревне Стеша и ее сестра Катя. К слову, часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет — познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне», — рассказал Максим Галкин.

Недавно певец Филипп Киркоров выложил в сеть фотографию, на которой его сын Мартин Киркоров и сын Максима Галкина, Гарри, сидят рядом. Фолловеры заметили, как похожи мальчики.

Напомним, что Максим Галкин — фигурант «Миротвоца». Его данные внесены в базы за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото со странички Максима Галкина в социальных сетях.

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