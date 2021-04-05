62-летняя Мадонна снялась топлес и подверглась критике

62-летняя американская певица Мадонна, которая недавно поделилась снимками в эротичном нижнем белье, почти полностью обнажив бюст, на этот раз шокировала пользователей сети снимками топлес, которыми она поделилась в Instagram. На поп-звезде нет ничего, кроме золотых украшений. А обнаженную грудь частично прикрывают ее волосы.

Хотя многие поклонники Мадонны пришли в восторг от этих откровенных снимков, нашлось и немало критиков. Они призывали певицу вспомнить о возрасте и не позорить своих детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мадонне предъявили обвинения в краже тела.





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