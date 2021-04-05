Сергей Бабкин оказался в больнице с травмой головы

Музыкант Сергей Бабкин, шокировавший признанием в многочисленных изменах, оказался в больнице. Артист рассказал, что получил серьезную травму головы, катаясь на велосипеде. Первую помощь Бабкину оказали друзья, но все же артисту пришлось обратиться к медикам.

Сергей объяснил, что травмировался из-за своей беспечности. Впервые он не надел шлем, и вот результат.

«Впервые в жизни не одел шлем и оказался в сложной ситуации. Спасибо моим друзьям, что не дали мне отключиться и вызвали скорую, оказав максимальную поддержку. Таких ошибок я больше совершать не буду и вам не советую», — написал Бабкин.

Ранее актер Тарас Цымбалюк получил серьезную травму — перелом носа — во время съемок.

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