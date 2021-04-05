27.80 / 28.01 32.60 / 32.97
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сергей Бабкин оказался в больнице с травмой головы

12:26 5 апреля 2021
Сергей Бабкин

Музыкант Сергей Бабкин, шокировавший признанием в многочисленных изменах, оказался в больнице. Артист рассказал, что получил серьезную травму головы, катаясь на велосипеде. Первую помощь Бабкину оказали друзья, но все же артисту пришлось обратиться к медикам.

Сергей объяснил, что травмировался из-за своей беспечности. Впервые он не надел шлем, и вот результат.

«Впервые в жизни не одел шлем и оказался в сложной ситуации. Спасибо моим друзьям, что не дали мне отключиться и вызвали скорую, оказав максимальную поддержку. Таких ошибок я больше совершать не буду и вам не советую», — написал Бабкин.

Ранее актер Тарас Цымбалюк получил серьезную травму — перелом носа — во время съемок.

471

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

гарри галкин и мартин киркоров

«Наверное, родные по отцу»: сыновья Киркорова и Галкина поразили сходством

Галкин с детьми

Галкин ответил на волновавший всех вопрос о друзьях детей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер