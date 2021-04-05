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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призналась в ссорах с матерью

13:06 5 апреля 2021
Анастасия Заворотнюк с дочкой

Дочь тяжело болеющей актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк, рассказала о своих отношениях с матерью.

Так, в сториз в Instagram она ответила на вопрос фолловера, поинтересовавшегося, всегда ли они с мамой жили, что называется, душа в душу, или же имели место ссоры.

Анна Завопротнюк написала, что у них с мамой всегда были хорошие отношения и добавила: «Были, конечно, ссоры, как и у всех. Но мы быстро находили компромисс и понимание».

Напомним, что 3 апреля был день рождения Анастасии Заворотнюк — звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнилось 50 лет. Анна назвала маму своим «самым ярким светом».

Подписчики Анны Заворотнюк заметили, что она стала еще больше похожа на свою мать после того, как она выкрасила каштановые волосы в более темный тон и надела яркую одежду, любимую ее мамой-брюнеткой.

Фото со странички Анны Заворотнюк в социальных сетях.

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