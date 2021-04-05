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Шоу-бизнес

Впечатленный ценами актер Дмитрий Ступка задумался о подработке таксистом

13:30 5 апреля 2021
дмитрий ступка

После введения в Киеве жесткого карантина, такси стали единственным способом свободно перемещаться по городу. Увидев, что альтернативы у киевлян нет, службы перевозок тут же взвинтили тарифы в два-три раза. Так, стоимость поездки с правого на левый берег, из Соломенского в Дарницкий район, взлетела до 700−1000 гривен.

Актер театра и кино Дмитрий Ступка, глядя на вакханалию с тарифами на такси, задумался о том, чтобы сменить квалификацию. С 20 марта театры и кинозалы в Киеве закрыты, актеры в вынужденном отпуске, зато крайне востребованными стали перевозчики.

«Ну, все, еду грачевать», — объявил Ступка фолловерам.

Напомним, с 5 и до 16 апреля в Киеве транспорт работает по особым правилам: пускают только пассажиров со спецпропусками. Их выдают в КГГА, но только для работников критической инфраструктуры. Общественный транспорт ходит практически пустым, при этом столицу сковали пробки.

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