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Шоу-бизнес

В автокатастрофе погиб певец, прославившийся еще ребенком после фильма «Ромео + Джульетта»

13:56 5 апреля 2021
Куиндон Тарвер

В автокатастрофе в штате Техас в возрасте 38 лет погиб американский певец Куиндон Тарвер. Как пишет издание Daily Beast, о смерти музыканта сообщил его дядя. Автомобиль Куиндона врезался в стену.

Тарвер прославился еще в детстве, исполнив в 1996 году роль солиста церковного хора в фильме База Лурманна «Ромео + Джульетта» с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в главных ролях.

Певец также известен каверами на песни Принца When Doves Cry и Розаллы Everybody's. Он также снимался в видеоклипе Мадонны Like a Prayer.

Куиндон говорил, что его карьера была разрушена после того, как он начал высказываться в защиту детей, работавших в музыкальной индустрии и подвергавшихся сексуальным домогательствам, ссылаясь на свой собственный печальный опыт.

В последние году у Тарвера были проблемы с наркотиками и алкоголем. В 2019 году Тарвер публично назвал себя геем.

Кадр из «Ромео + Джульетта»

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