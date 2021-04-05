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Шоу-бизнес

Стало известно о роковой бизнес-ошибке семьи Заворотнюк с Крымом

14:24 5 апреля 2021
анастасия заворотнюк

Анастасия Заворотнюк совершила роковую ошибку, когда поддержала идею мужа Петра Чернышова и вложилась в строительство ледового дворца в Ялте. Проект потребовал много дополнительных финансовых вложений и в итоге ввел семью в крупные долги. Об этом в документальном фильме о Заворотнюк рассказала близкая подруга семьи, джазовая певица Виктория Пьер-Мари.

Певица считает, что приятельнице стоило ограничиться творческими проектами, роль бизнес-леди оказалась слишком тяжелой. «Артисты, твердо стоящие на ногах, считают, что бизнес — это тоже их стезя. Но это ошибка. Творчество и настоящий бизнес — это два разных направления», — уверена Виктория.

Ледовый дворец — инвестиция Заворотнюк — открылся летом 2009 года. В проект Анастасия вложила личные сбережения и дополнительно взяла крупный кредит.

«Ввел всю семью Насти в долговую яму. Это была ошибка — приобретать такую тяжбу», — уверена Виктория Пьер-Мари.

Напомним, Анастасия Заворотнюк последние два года лечится от тяжелого онкологического заболевания и на публике не появляется. 3 апреля актрисе исполнилось 50 лет.

Фото shkolapetra/VK

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