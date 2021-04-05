Нежные объятия и совместные завтраки: новые доказательства любви Тины Кароль и Дана Балана

Тина Кароль и Дан Балан, которым давно приписывают роман, продолжают интриговать публику, подогревая интерес к своей любовной истории. Звездная парочка вновь воссоединилась на шоу «Голос». В новом выпуске Дан стал консультантом Тины. Внимание публики и даже звездных тренеров было приковано к звездному тендему. Даже Надя Дорофеева не удержалась и задала вопрос об их взаимоотношениях.

Как раньше, артисты уклончиво отвечают на такие вопросы, не подтверждая и не опровергая слухи о романе. Фанаты пары в сети спешат поженить артистов, считают, что они давно живут вместе и ищут новые «доказательства» любви.

В выпуске «Голоса» Тина спросила у Дана, чем он завтракал. «Что оставила, то и поел», — ответил он и добавил, что у них сбалансированное сочетание белков и углеводов.

Во время выступления конкурсанта Никиты Ломакина Дан пригласил Тину на танец, заключив ее в объятия. Также поклонники пары отмечают нежные взгляды музыканта.

А после выпуска Тина опубликовала в Instagram-stories закулисное видео, где Дан нежно обнимает ее.

А перед эфиром появилось видео, в котором Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили», что живут вместе. Также стало известно, за что музыкант полюбил украинскую певицу.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Тина Кароль рассказала, что на самом деле связывает ее с Даном Баланом.

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