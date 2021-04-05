Лев Лещенко признался, что перенес четыре сердечных приступа после выздоровления от коронавируса

Певец Лев Лещенко признался, что коронавирусное заболевание, которое он перенес минувшей весной, до сих пор сказывается на его сердце. В частности, у него диагностировали стенокардию, которая уже привела к четырем сердечным приступам.

Также Лещенко сослался на опыт своих знакомых и друзей, который показывает — осложнения после заболевания возникают у 90% бывших «ковидных» пациентов.

«У 90 процентов переболевших обязательно возникают какие-то осложнения. У меня, например, было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни. Приезжала скорая, медики ставили мне капельницы, потом все становилось на свои места. Но я не прекращаю работать, иначе депрессии не миновать», — заявил певец в эфире передачи на пропагандистском канале «Россия 1».

Напомним, перед тем, как Лещенко слег в больницу с коронавирусом, он посетил вечеринку по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. После этого он долго страдал от нападок коллег, которые заподозрили его в намеренном заражении коллег по цеху.

В Украине певец внесен в базу «Миротворца» как подписант письма Путину об оправдании российской агрессии в Крыму. Также певец незаконно ездил в оккупированный Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора (телемост «Надо поговорить»).

Фото скрин видео YouTube



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