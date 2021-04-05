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Лев Лещенко признался, что перенес четыре сердечных приступа после выздоровления от коронавируса

15:42 5 апреля 2021
Лев Лещенко

Певец Лев Лещенко признался, что коронавирусное заболевание, которое он перенес минувшей весной, до сих пор сказывается на его сердце. В частности, у него диагностировали стенокардию, которая уже привела к четырем сердечным приступам.

Также Лещенко сослался на опыт своих знакомых и друзей, который показывает — осложнения после заболевания возникают у 90% бывших «ковидных» пациентов.

«У 90 процентов переболевших обязательно возникают какие-то осложнения. У меня, например, было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни. Приезжала скорая, медики ставили мне капельницы, потом все становилось на свои места. Но я не прекращаю работать, иначе депрессии не миновать», — заявил певец в эфире передачи на пропагандистском канале «Россия 1».

Напомним, перед тем, как Лещенко слег в больницу с коронавирусом, он посетил вечеринку по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы. После этого он долго страдал от нападок коллег, которые заподозрили его в намеренном заражении коллег по цеху.

В Украине певец внесен в базу «Миротворца» как подписант письма Путину об оправдании российской агрессии в Крыму. Также певец незаконно ездил в оккупированный Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора (телемост «Надо поговорить»).

Фото скрин видео YouTube

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