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Шоу-бизнес

«Самый красивый после Путина» Нагиев сообщил о порнушке

8:43 6 апреля 2021
Владимир Путин и Дмитрий Нагиев

53-летний российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на второе место в рейтинге самых привлекательных мужчин России, составленном сервисом SuperJob (первое место, естественно, было отдано «супермачо» — Владимиру Путину).

«Не надо кричать во время просмотра: „Ещё, ещё, мой король. Поднажми, до первого места чуть-чуть“. Фух, пока выкладывал, вся жизнь пронеслась перед глазами», — написал актер в своем Instagram, отметив, что процитировал свои же слова «в порнушке».

В комментариях пользователи сети, естественно, удивились такому выбору соотечественников, а комик Илья Соболев обратил внимание, что опрос проводился как среди женщин, так и СРЕДИ МУЖЧИН.

К слову, на третьем месте рейтинга оказался актер Данила Козловский, за которого проголосовали по 2% опрошенных мужчин и женщин (Нагиев набрал 3% и 1% голосов соответственно, тогда как ВВП — целых 18% и 17%).

Напомним, ранее Путина уже призывали объявить каминг-аут. По словам бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, хозяин Кремля как минимум бисексуален, и не должен стесняться этого.

Коллаж starfever.ru/

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