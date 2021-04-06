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Шоу-бизнес

Жена Тараса Цымбалюка надела вызывающий купальник на пляж в Дубае

9:09 6 апреля 2021
Тарас и Тина

Популярный украинский актер и участник проекта «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк наслаждается семейным отдыхом в Дубае. Супруга актера Тина Антоненко в Instagram продемонстрировала свою подготовку к выходу на пляж.

В результате парочка устроила импровизированный мини-показ сексуального пляжного костюма у себя в номере.

«Эта модель называется голая *опа», — говорит Тарас, подражая ведущим модных дефиле.

Стоит отметить, что Тина и Тарас не стесняются «обнаженки». Так, во вторую годовщину своих отношений они устроили горячую фотосессию на траве, причем оба были полностью раздеты.

Напомним, лишь накануне в Дубае разгорелся громкий скандал с участием моделей из стран бывшего Советского Союза, которые снималась полностью обнаженными на балконе одного из небоскребов — несмотря на принятые в Объединенных Арабских Эмиратах строгие правила поведения в общественных местах.

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