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Шоу-бизнес

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

2:31 7 апреля 2021
Елена Кравец

Актриса «Квартала 95» Елена Кравец призналась, что ее одновременно любили и целовали два Сергея.

Правда, как становится понятно из ее письма, опубликованного в сториз в Instagram, дело было в детском лагере много лет назад. «Письма из лагеря», — комментирует публикацию актриса.

Елена Кравец пишет отцу о том, что ее любят два мальчика из отряда — Сережа и Сергей.

Напомним, что ранее Елена Кравец показала записку, которую она написала в 1995 году. В ней она обещает себе быть хозяйкой, а не рабой кухни, и не «закабалять себя бременем домашних дел и консервацией».

Актриса и ее супруг Сергей — многодетные родители. У них есть взрослая дочь Маша, которой исполнилось 18 лет. А в августе 2016 Елена родила двойню — сына Ваню и дочь Катю.

Фото Елены Кравец из социальных сетей.

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