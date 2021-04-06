Зеленскому устроили скандал из-за сериала «Папик» и российского канала

Президента Владимира Зеленского уличили в нарушении им же введенных санкций в отношении российского телеканала «СТС». С разоблачающим заявлением выступил журналист Денис Иванеско, обратив внимание на то, что 5 апреля на телеканале стартовала премьера нового сезона сериала «Папик».

При этом согласно указу по введению санкций СНБО с «СТС Медиа» с компанией должны были «ограничить торговлю, прекратить выполнять обязательства, культурный обмен и развлекательные программы».

Иванеско допускает, что «Квартал-95» торговал с телекомпанией страны-агрессора через хорошего европейского посредника, однако санкции СНБО все-равно оказались нарушены.

«В 2020 году Зеленский получил более 4 млн грн роялти от „95 квартала“. Значит ему „капнет“ и с проката „Папика“ в РФ», — предполагает журналист.

Напомним, крупной долей в «СТС Медиа» владеет «Национальная медиа группа», председателем совета директоров которой является сожительница Владимира Путина и мать его детей Алина Кабаева.

336

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter