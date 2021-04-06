Хлое Кардашьян в ярости из-за своего неотредактированного фото в бикини, просочившегося в сеть

Телезвезда, бизнес-леди, модель и светская львица Хлое Кардашьян, которая недавно перестаралась с фотошопом и превратилась в Слендермена, в ярости из-за того, что в сеть просочилась ее частная фотография в бикини, сделанная во время семейного отдыха на Пасху и не подвергнутая обработке в фотошопе. Этот снимок сильно отличается от тщательно отредактированных гламурных фото, которые сама Хлое и ее сестры публикуют в Instagram. Пропорции фигуры 36-летней Кардашьян не так идеальны. Также заметны проявления целлюлита и отсутствует макияж.

KHLOE IS ALREADY GORGEOUS THIS PISSES ME OFF SO MUCH WHY SHE GOTTA EDIT THIS MUCH? Also shes probably murdered MJ for this pic.twitter.com/pTdkCpldCh — dani (@dontdoitdani) April 4, 2021

Фото, достоверность которого подтверждает издание New York Post, опубликовал по ошибке один из ее помощников. Кардашьян разгневалась и потребовала убрать снимок, но изображение уже успело распространиться по соцсетям.

Apparently Twitter is banning people for posting this unedited photo of @khloekardashian and I really gotta study for my finals so if you guys could lock me out for a few days Id really appreciate it pic.twitter.com/jfXOyj5tqg — Jo$hy (@JoshKobnotsinsk) April 6, 2021

Одни пользователи находят, что Хлое нечего стесняться, и что в натуральном виде она выглядит вполне привлекательно. Другие считают произошедшее доказательством того, что звезды Instagram сеют комплексы у девушек, которые принимают их безупречную внешность за чистую монету.

Khloe Kardashian's team scramble to remove bikini photo posted on social media https://t.co/U0zMzWi8xk pic.twitter.com/0spqNJxuk8 — (@GabisBuch) April 6, 2021

Всех пятерых сестер Кардашьян-Дженнер неоднократно критиковали за злоупотребление фотошопом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хлое Кардашьян дала понять, что выходит замуж, показав огромное кольцо.

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