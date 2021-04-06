27.70 / 27.90 32.58 / 32.95
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Хлое Кардашьян в ярости из-за своего неотредактированного фото в бикини, просочившегося в сеть

13:08 6 апреля 2021
Хлое Кардашьян

Телезвезда, бизнес-леди, модель и светская львица Хлое Кардашьян, которая недавно перестаралась с фотошопом и превратилась в Слендермена, в ярости из-за того, что в сеть просочилась ее частная фотография в бикини, сделанная во время семейного отдыха на Пасху и не подвергнутая обработке в фотошопе. Этот снимок сильно отличается от тщательно отредактированных гламурных фото, которые сама Хлое и ее сестры публикуют в Instagram. Пропорции фигуры 36-летней Кардашьян не так идеальны. Также заметны проявления целлюлита и отсутствует макияж.

Фото, достоверность которого подтверждает издание New York Post, опубликовал по ошибке один из ее помощников. Кардашьян разгневалась и потребовала убрать снимок, но изображение уже успело распространиться по соцсетям.

Одни пользователи находят, что Хлое нечего стесняться, и что в натуральном виде она выглядит вполне привлекательно. Другие считают произошедшее доказательством того, что звезды Instagram сеют комплексы у девушек, которые принимают их безупречную внешность за чистую монету.

Всех пятерых сестер Кардашьян-Дженнер неоднократно критиковали за злоупотребление фотошопом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хлое Кардашьян дала понять, что выходит замуж, показав огромное кольцо.

616

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл

Уволенный из-за Меган Маркл телеведущий назвал ее «помешанной герцогиней, которая хочет заработать миллионы»

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Тимур Мирошниченко

Попавший в скандал со «Славянским базаром» Тимур Мирошниченко покидает канал «Украина»

Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер