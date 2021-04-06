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Шоу-бизнес

Алина Гросу «присвоила» ноги возлюбленного

13:29 6 апреля 2021
Алина Гросу

Певица Алина Гросу выложила в сеть шутливый ролик с «присовенными» ею ногами бойфренда.

На видео, которое Гросу выложила в Instagram, певица сидит на постели и под «Агонию Славы Марлова делает различные па ногами. Правда, не своими — Алина устроилась верхом на бойфренде, лежащем на кровати.«Эротика первых весенних свиданий…» — комментирует ролик певица.

Напомним, что зимой этого года актерская пара Алина Гросу и Роман Полянский, которым давно приписывают роман, обменялась кольцами из драгоценного металла с черным бриллиантами.

Также они вдвоем отдыхали этой зимой в Буковеле.

Фото Алины Гроссу из социальных сетей.

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