Алина Гросу «присвоила» ноги возлюбленного

Певица Алина Гросу выложила в сеть шутливый ролик с «присовенными» ею ногами бойфренда.

На видео, которое Гросу выложила в Instagram, певица сидит на постели и под «Агонию Славы Марлова делает различные па ногами. Правда, не своими — Алина устроилась верхом на бойфренде, лежащем на кровати.«Эротика первых весенних свиданий…» — комментирует ролик певица.

Напомним, что зимой этого года актерская пара Алина Гросу и Роман Полянский, которым давно приписывают роман, обменялась кольцами из драгоценного металла с черным бриллиантами.

Также они вдвоем отдыхали этой зимой в Буковеле.

Фото Алины Гроссу из социальных сетей.

190

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter