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Шоу-бизнес

«Фата Моргана» Оксаны Марченко: телеведущая рассказала, как молитва помогла ей сдать экзамен

14:36 6 апреля 2021
Молитва перед иконой
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

2 апреля вышла новая серия авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница». В этом фильме телеведущая рассказала о своей осознанной мечте поступить на исторический факультет Киевского университета и о том, как молитва в церкви помогла ей в этом.

«Задача предстояла сложная. Ну, шутка ли, конкурс 14 человек на место. А у моих родителей ни связей, ни денег. Правда, школу я закончила с медалью, поэтому для поступления было достаточно сдать всего один экзамен по украинскому языку и литературе», — рассказала Марченко.

По ее словам, накануне вступительного экзамена отец будущей телеведущей отвел ее в храм, хоть на тот момент семью сложно было назвать «верующими».

«Я хорошо помню то утро, когда мы пошли в церковь. Служба уже закончилась. Из распахнутых окон лился солнечный свет. Запах ладана смешивался с ароматами цветов во дворе. Папа сказал: „Поставь свечку возле образа Божьей Матери и попроси Ее о помощи на экзамене“. Подойдя к иконе, я очень удивилась. Перед ней стояла на коленях и молилась какая-то женщина. „И чего это люди поклоны бьют?“ — только и подумалось мне. В тот момент я даже представить себе не могла, что через 30 лет снова вернусь в этот храм и так же, на коленях, буду со слезами благодарить Божью Матерь за Ее заступничество. Но это будет гораздо позже. А тогда я, наивная вчерашняя школьница, просто поставила свечу и тихо прошептала свою заветную просьбу», — поделилась с телезрителями Оксана Марченко.

После этого похода в церковь, как отметила Марченко, она быстро о нем забыла. Телеведущая вспомнила, как забралась на чердак, где в тишине готовилась к экзаменам, а через какое-то время уснула.

«Тот сон я помню до сих пор. Темная доска, на которой мелом было написано „Фата Моргана“. Я проснулась и вдруг поняла смысл странной надписи. Так называлась повесть Михаила Коцюбинского. Это была одна из 200 тем сочинений, вынесенных на экзамен. Я начала усиленно готовить эту тему», — вспоминает телеведущая.

В день экзамена, по ее словам, в аудитории собралось около ста студентов.

«Экзаменатор открыл доску, на которой были написаны четыре темы сочинения на выбор. Я чуть не вскрикнула. Одной из них была моя „Фата Моргана“. Это было настоящее чудо. Экзамен я сдала на „отлично“ и стала студенткой исторического факультета. Моя мечта сбылась. Сегодня, вспоминая об этом, я всегда мысленно благодарю Пресвятую Богородицу, ведь Она никогда не оставляла меня — ни тогда, ни сейчас», — подытожила Оксана Марченко.

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