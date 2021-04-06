Сменившая пол звезда «Дома-2» закатила скандал в такси

Сменившая пол бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова устроила скандал в такси, направляясь из Соснового Бора в Кудрово под Санкт-Петербургом. При этом она оскорбляла жителей городка, а затем начала ругаться в адрес водителя и его родных. Сама Кузнецова также снимала «сторис» в Instagram во время поездки, якобы для того, чтобы у водителя не хватило смелости выгнать ее, сообщает Лента.

В районе деревни Шепелево терпение таксиста иссякло, и он вызвал полицию, попросив сотрудников забрать пассажирку в отделение. Кузнецова подтвердила, что ее увезли в отделение.

«У меня забрали паспорт, запихали туда (в полицейское авто. — Авт.), начали говорить, что я употребляла что-то — такого не было», — рассказала экс-участница реалити.

В итоге ее отпустили домой, выписав штраф за хулиганство в 500 рублей.

Через некоторое время знаменитость оправдала хамство тем, что вместо машины комфорткласса за ней приехал автомобиль класса «эконом», при этом она признала, что просто «выпендривалась».

Кузнецова участвовала в «Доме-2» в 2013 году, когда еще была Алексеем. Решение сменить пол она приняла уже после участия в проекте.

Напомним, в апреле телеканал «ТНТ» решил реинкарнировать скандальное реалити. Как сообщается на страничке шоу в Instagram, среди участников появятся и всем знакомые лица — «звезды проекта», которые так и не смогли обрести личное счастье, поэтому вновь попытаются найти любовь на «Доме-2».

Фото instagram.com/alena_kyznecovaa



127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter