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Шоу-бизнес

Беременная Альбина Джанабаева показала внушительный животик

15:12 6 апреля 2021
Альбина Джанабаева

Жена Валерия Меладзе 41-летняя Альбина Джанабаева, которая ждет третьего ребенка, показала внушительный животик. На своей странице в Instagram бывшая солистка группы «ВИА-Гра» опубликовала новое фото, на котором позирует в шелковой розовой пижаме, нежно обнимая уже довольно большой живот.

«Пижамная вечеринка, танцы до утра. Почему бы и не во вторник», — подписала Джанабаева фото.

Подписчики отмечают, что Альбина очень хорошо выглядит и желают ей стать мамой девочки. Однако звезда не афиширует пол ребенка.

Напомним, Альбина Джанабаева родила старшего сына Костю от Валерия Меладзе, когда была его бэк-вокалисткой. Недавно парню исполнилось 17 лет. На то время артист был женат. Певица долгое время скрывала отца своего ребенка.

Меладзе расстался с женой Ириной в 2012 году, а в 2014 году женился на Альбине. В этом же году она родила артисту второго сына — Луку.

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