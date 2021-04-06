Это было невыносимо: Регина Тодоренко призналась в своем «стыде» на съемках «Орла и решки»

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram о «невыносимых» моментах во время съемок передачи «Орел и Решка».

«Я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса. Особенно в программах „Орел и Решка“. выходы в купальнике были для меня невыносимы. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты — мне так казалось. А сейчас все изменилось. Мир стал другим, и я этому дико рада!» — написала Тодоренко

Она утверждает, что занимается своим телом и духовно развивается.

Напомним, после рождения ребенка у Тодоренко «пропала» грудь. Ранее подписчики раскритиковали фигуру телеведущей в комментариях к снимку с пляжа.

Фото из Instagram Регины Тодренко

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