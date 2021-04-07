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Шоу-бизнес

Жена Николая Тищенко оценила шутку со скандалом вокруг моделей в Дубае

9:16 7 апреля 2021
Алла Барановская

Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко, Алла Барановская, у которой на столичном Печерске два салона красоты, отреагировала на скандал в Дубае, где украинские модели попались на «голой» фотосессии.

В сториз в Instagram она выложила шуточный коллаж на эту тему. Девушка интересуется у парня, что тому снилось, однако тот упорно хранит молчание — ведь ночью его посетили «дубайские модели». Алла Барановская отреагировала на эту картинку «смеющимся до слез» смайликом.

Напомним, что в Дубае задержали двенадцать украинок, которые вместе с девушками из других стран снимались обнаженными на балконе одного из небоскребов в Дубае. Причиной из задержания назвали нарушение норм нравственной этики, а также распространение в социальных сетях материалов непристойного характера. Наказание за такое правонарушение — штраф (около 1,3 тысяч долларов) и депортация.

Организатором фотосъемки называют Виталия Гречина — уроженца Киева, который некоторое время жил в Америке.

Фото Аллы Барановской из социальных сетей.

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