Шепелев раскрыл отношение к их с покойной Фриске сыну

Ставший второй раз отцом, российский телеведущий Дмитрий Шепелев поздравил своего первенца Платона с днем рождения. Мальчик родился в союзе с ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Шепелев вспоминает, как 8 лет назад через час после рождения у него «просто животный рефлекс и инстинктивное желание защитить» вызывало каждое прикосновение чужого человека к ребенку. Это касалось даже врачей.

«Такая была первая реакция. Конечно, со временем, это чувство трансформируется, но, наверное, остается в основе своей неизменным до конца жизни — любовь и защита. Сыну сегодня 8! Мы больше чем отец и сын. Больше чем друзья. И знать это — огромное счастье. Я очень горжусь его талантами, его успехами и уважаю за характер. С днем рождения! Папа рядом», — написал ведущий в Instagram.

Напомним, у Дмитрия Шепелева и его гражданской жены Екатерины Тулуповой тоже родился сын. Пара вместе около трех лет. Их познакомили дети. Сын Дмитрия Платон и дочь Екатерины Лада ходили в один детский сад.

Дмитрий Шепелев является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей.

Фото Instagram/dmitryshepelev

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