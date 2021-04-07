«Беременна?» Каменских сообщила о мощной перемене в жизни

Певица Настя Каменских заявила, что ее жизнь изменится навсегда.

В Instagram она разместила фото в купальнике с леопардовым принтом, написав о поездке, которая изменит ее жизнь. Свой пост Каменских сопроводила эмодзи «Торнадо», которое, среди прочего, означает «мощную силу».

Фолловеры тут же предположили, что Настя Каменских может быть беременной, обратив внимание на ее животик. Такие комментарии вышли в топ по набранным «лайкам».

Напомним, что Настя Каменских запустила проект реалити-шоу «Девочки рулят». Съемки проходят в Тулуме — древнем городе майя, морском порту на восточном побережье полуострова Юкатан в Мексике. Сразу же после того, как певица показала первое фото, сделанное на берегу моря, некоторые поклонники заподозрили ее в беременности.

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

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