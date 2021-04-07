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Шоу-бизнес

Певица Кэти Перри удивила фото в платье за 7000 долларов, стоя на унитазе

11:07 7 апреля 2021
Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри удивила фанатов фотосессией, сделанной в общественном туалете во время съемок талант-телешоу «Американский идол», в котором она входит в состав жюри. На одном из снимков невеста кинозвезды Орландо Блума, балансируя в босоножках на высоких каблуках, стоит на унитазе в кожаном мини-платье стоимостью 6900 долларов от Alexander McQueen.

36-летняя Кэти, которая впервые стала мамой в августе прошлого года, привела своих поклонников в восторг. «Представляю, как открываю дверь в кабинку — а там такая красота», «Выглядит великолепно даже в таком антураже», — писали в комментариях.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Орландо Блум признался, что им с Кэти Перри не хватает секса.


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