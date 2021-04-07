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Шоу-бизнес

47-летняя супермодель Хайди Клум полностью обнажилась в домашнем видео

11:23 7 апреля 2021
Хайди Клум

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум полностью обнажилась в домашнем видео, которое она опубликовала в соцсети TikTok. 47-летняя Клум показала фанатам свои сборы в ресторан, куда она отправилась вместе со своим мужем — 31-летним немецким музыкантом Томом Каулитцем. В том числе продемонстрировала, как принимает душ и выходит из него, частично обернувшись полотенцем.

Фанаты восхитились стройной фигурой бывшего ангела Victoria's Secret и ее гладкой кожей. «Я уверена, что она вампир. Такое впечатление, что не постарела ни на день со времени начала ее карьеры», «Хочу быть, как Хайди, когда вырасту», «Ты потрясающая», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Как сестры: 47-летняя супермодель Хайди Клум без макияжа снялась вместе с 16-летней дочерью.

Фото Instagram/TikTok

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