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Шоу-бизнес

Адам Левин, признанный одним из самых сексуальных мужчин мира, прогулялся в женском сарафане

11:53 7 апреля 2021
Адам Левин

Американский певец и гитарист Адам Левин опубликовал в Instagram забавное фото вместе с женой и маленькими дочками. Все четверо, включая 42-летнего лидера популярной группы Maroon 5, вышли на прогулку в сарафанах. «Девочки просто хотят повеселиться», — подписал это фото Адам. Фанаты оценили его чувство юмора, а также отцовскую любовь.

Левин, у которого в прошлом были романы с моделью Анной Вьялицыной, теннисисткой Марией Шараповой, актрисой Камерон Диас и другими знаменитостями, в 2014 году женился на модели из ЮАР Бехати Принслу — одном из ангелов Victoria’s Secret. 21 сентября 2016 года у них родилась дочь Дасти Роуз, а 15 февраля 2018 года — еще одна дочка, которую назвали Джио Грейс.

В ноябре 2013 года Адам Левин был признан журналом People самым сексуальным мужчиной в мире.

Фото Instagram

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