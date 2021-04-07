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Шоу-бизнес

Анна Седокова без макияжа выбежала на поиски собаки и не сдержала эмоции

13:26 7 апреля 2021
Седокова

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова со слезами на глазах сообщила в Instagram Stories, что во время прогулки убежала ее собака. Собаку зовут Маруся.

По словам Седоковой, она вывернулась из поводка и побежала в сторону железной дороги в Щукино на северо-западе Москвы. Певица опубликовала видео о том, как ищет свою любимицу.


Чуть позже Седокова опубликовала радостное видео с собакой. Она сообщила, что две женщины нашли собаку и отвели ее в ветлечебницу, откуда ее и забрала хозяйка.

Напомним, ранее Седокова жаловалась на буллинг в сети.

Фото скриншот видео

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