Звезда сериалов Екатерина Кузнецова похвасталась обручальным колечком

Известная актриса Екатерина Кузнецова, сыгравшая в «Кухне» и десятке других сериалов, похвасталась обручальным колечком с бриллиантом. На своей странице в Instagram она опубликовала фото в объятиях любимого, при этом артистка продемонстрировала кольцо на безымянном пальце. Ничего объяснять Катерина не стала, просто оставила под снимком сердечко. Подписчики актрисы поздравляют ее и желают счастья.

Избранником Кузнецовой стал Максим Аплин — российский бизнесмен и серфингист. Они познакомились три года назад на Шри-Ланке, и сейчас там проводят время.

«Он — моя абсолютная противоположность. Он не верит в Бога, но верит во Вселенную. Он не ест рыбу и мясо, не привязывается ни к квартирам, ни к машинам — он человек мира, эдакий хиппи. Он любит и уважает все живое, что вообще существует на Земле. Это человек, у которого в его 33 года нет ни грамма цинизма, меркантильности. С кино он не связан, но впервые побывав на площадке, сказал, что это титанический труд», — ранее рассказывала Катя.

Для 33-летней актрисы это будет второй брак. В 2015 году Кузнецова вышла замуж за российского актера Евгения Пронина. Этот брак распался всего через полгода. Как объясняла актриса, причиной стали разные взгляды на жизнь в том числе и на ситуацию в Украине.

Напомним, Екатерина является дочерью известного украинского футболиста из киевского «Динамо» Олега Кузнецова и легкоатлетки Аллы Борисенко.

Вот уже около пяти лет Екатерина живет и работает в России, она часто снимается и в украинских сериалах. Актриса известна по ролям в фильмах «Кухня», «Королева бандитов», «Анка с Молдаванки», «Кто ты?» и других.

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