Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Актер студии Квартал-95 Евгений Кошевой празднует 38-летие. Ко дню рождения друзья артиста нашли любопытные архивные фото. Так, рэпер Потап отыскал снимок Кошевого из тех времен, когда Евгений еще не обзавелся псевдонимом «Лысый» и ходил с роскошной шевелюрой.

Ранее Кошевой рассказывал «ФАКТАМ», что побрился в начале 2000-х ради пародии на певца Александра Розенбаума. «Долго сопротивлялся, но меня уговорили. Думал, это временно, потом снова отращу волосы. Но с тех пор так и хожу лысым», — рассказывал артист.

По словам Кошевого, он самостоятельно бреет голову раз в три дня. В 2005 году артист попробовал снова отрастить волосы, но буквально сразу же отказался от экспериментов.

Дочь Кошевого Варвара однажды спародировала отца, выйдя на сцену в «лысом» парике и спев песню с призывом родителю возвращаться в семью.

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