27.75 / 27.96 32.75 / 33.16
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Внешность — лишь обертка»: Ани Лорак раскрыла секрет своей красоты

19:06 7 апреля 2021
Ани Лорак

Певица Ани Лорак, которая недавно показала стройную спортивную фигуру, рассказала в своем Instagram, как ей удается сохранять красоту.

«Меня часто спрашивают о секретах красоты. Секрет один — наполняйте себя изнутри. Внешность — всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить, но никакой макияж не способен на 100% скрыть душевную пустоту. Слушайте себя, развивайтесь, ищите внутренний баланс — это самый верный путь к красоте», — написала Ани Лорак.

Пост вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые подписчики восхищаются: «Какие правильные слова», «Каролина, спасибо, что делитесь с нами частичкой себя».

Но присутствует и скепсис: «Это говорит человек, который весь обколот».

Ранее сообщалось, что Ани Лорак, посетив Киев, пообщалась на украинском языке.

Фото из Instagram Ани Лорак

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Просто живут вместе: Тина Кароль и Дан Балан «рассекретили» свои отношения на видео

кошевой

Когда волосы еще были: Потап показал раритетное фото именинника Кошевого

Елена Кравец

Елена Кравец похвасталась двумя одновременными романами

голос країни

Слезы Дорофеевой и признание Тины Кароль: все подробности финального «нокаута» «Голосу країни-11»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер