«Внешность — лишь обертка»: Ани Лорак раскрыла секрет своей красоты

Певица Ани Лорак, которая недавно показала стройную спортивную фигуру, рассказала в своем Instagram, как ей удается сохранять красоту.

«Меня часто спрашивают о секретах красоты. Секрет один — наполняйте себя изнутри. Внешность — всего лишь обертка, которую мы можем приукрасить, но никакой макияж не способен на 100% скрыть душевную пустоту. Слушайте себя, развивайтесь, ищите внутренний баланс — это самый верный путь к красоте», — написала Ани Лорак.

Пост вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые подписчики восхищаются: «Какие правильные слова», «Каролина, спасибо, что делитесь с нами частичкой себя».

Но присутствует и скепсис: «Это говорит человек, который весь обколот».

Ранее сообщалось, что Ани Лорак, посетив Киев, пообщалась на украинском языке.

Фото из Instagram Ани Лорак

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