Василиса Фролова умилила фотосессией новорожденного сына в костюме Микки Мауса

Украинская телеведущая Василиса Фролова устроила первую фотосессию новорожденному сыну. Родиону исполнился месяц, он появился на свет 7 марта. К первой важной дате мама запечатлела малыша в образе Микки Мауса.

Фролову похвалили за классный образ для фотосессии. Особенно интересно выглядят фотоколлажи, где «мышонок» Родион показан рядом с «мамой-мышкой» Василисой. «Идеальное продолжение маминого образа Микки Мауса», — говорят фолловеры.

Напомним, Василиса Фролова родила первенца в 43 года. По словам телеведущей, сейчас она на стадии наслаждения счастьем материнства.

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