Голая Alyona Alyona порассуждала об «объемах патриотизма» и нарвалась на жесткую критику

Рэперша Alyona Alyona продолжила серию перевоплощений и на этот раз решила повторить образ популярной в США певицы Lizzo. В прошлом году бодипозитивная американка прославилась, когда агитировала патриотов прийти проголосовать на выборах. Чтобы ее призыв точно запомнили, Lizzo сфотографировалась полностью обнаженной, завернувшись в американский флаг.

В свою очередь, рэперша Алена разделась и завернулась в сине-желтый флаг Украины. А параллельно решила выяснить, что для ее подписчиков означает патриотизм. «Когда начинают измерять объемы патриотизма — я слышу шум», — заявила певица.

К Алениной фотосессии даже фанаты певицы отнеслись сдержанно. Рэперше намекнули, что патриотизм — это точно не раздевание и не заворачивание во флаг. Более того, настоящий патриот вряд ли опустился бы до пренебрежения государственным символом.

Ранее Alyona Alyona пародировала певицу Майли Сайрус:

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С юмором переосмыслила пляжное фото Нади Дорофеевой:

Напомним, рэперша Alyona Alyona, несмотря на пышные формы, не стесняется откровенных фотосессий и хвастается, что счастлива в личной жизни.

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