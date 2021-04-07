«Вот он, русский менталитет»: дочь скандалиста Панина попалась на мелком воровстве в Испании

Скандальный российский актер Алексей Панин вместе с дочерью Анной попались на воровстве. Семья сейчас живет в Испании и не бедствует. Тем не менее актер, не смущаясь, выложил в Instagram видео, как Анна обрывает лимоны в чужом саду.

Воровала фрукты девочка настолько активно, что сломала ветки дерева. «Нам можно… Я оккупант», — заявила Анна, садясь в машину с десятком лимонов. «Семья оккупантов оголодавших», — согласился с ней Панин.

Фолловеры Панина, посмотрев видео, решили, что в данном случае скандальная семейка в полной красе продемонстрировала русский менталитет.

Но некоторые представители Instagram-аудитории Панина не увидели ничего плохого в поступке Анны.

Напомним, Алексей Панин внесен в базу «Миротворца» за провокации, посягательства на территориальную целостность Украины и сознательное нарушение государственной границы Украины при поездках в оккупированный Крым.

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