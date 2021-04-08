Просил фото в купальнике: Дядя Жора рассказал, как уберег дочь от похотливого извращенца

Украинский шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) наглядно убедился, как важно контролировать, с кем ребенок общается в соцсетях. В крупные неприятности чуть не попала средняя дочка Устина. Об этом случае шоумен с супругой рассказали в программе «Зоряний шлях».

Сейчас Устине 14 лет, а когда она была помладше, то чуть не пострадала от маньяка в соцсетях. Злоумышленник выдавал себя за ровесницу Устины, подобрал подходящую аватарку, а когда втерся в доверие, то попросил домашний адрес девочки и откровенное фото.

«Эта якобы „подруга“ просила фото в купальнике… Устина приходит ко мне и говорит, что тут девочка какая-то странная пишет. А мы поняли, что это совсем не девочка», — рассказала Наталья Мичковская, супруга шоумена.

По словам Дяди Жоры, они с женой сразу же пресекли переписку с мошенником. «Лжеподружке» было отправлено сообщение, что отныне с ней будет общаться не Устина, а ее родители. Собеседник тут же заблокировал аккаунт и удалил чат. «Для Устины это был такой урок. Она очень напугалась», — добавила Мичковская.

Напомним, тема присутствия детей в соцсетях встала остро после скандала с «историей любви» малолетних инстаблоггеров — 8-летней девочки и 13-летнего мальчика. Юрист считает, что какими бы мотивами не руководствовались родители, режиссируя публичный «роман» детей, стоит помнить, что взрослые своими руками создают «контент для педофилов».

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